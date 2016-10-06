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КАМАЗ - Лада-Тольятти

06.10.2016, Четверг, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур КАМАЗ - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:0 Лада-Тольятти
6 тур
21 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 КАМАЗ
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:2 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 КАМАЗ
14 тур
1 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 0:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Лада-Тольятти
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Лада-Тольятти 2:4 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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