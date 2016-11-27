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Зальцбург - Адмира

27.11.2016, Воскресенье, 18:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 16 тур Зальцбург - Адмира
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:30 Адмира 0:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
10 апреля, воскресенье 17:30 Зальцбург 1:0 Адмира
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:30 Адмира 1:2 Зальцбург
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Зальцбург 8:0 Адмира
3 тур
8 августа, суббота 19:30 Адмира 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 19:30 Зальцбург 4:0 Адмира
23 тур
4 марта, среда 21:00 Адмира 1:4 Зальцбург
14 тур
1 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Адмира
5 тур
16 августа, суббота 18:30 Адмира 0:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 21:00 Адмира 2:3 Зальцбург
24 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:1 Адмира
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Адмира 3:1 Зальцбург
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Зальцбург 1:0 Адмира
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
4 мая, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Адмира
23 тур
13 марта, среда 21:30 Адмира 1:1 Зальцбург
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Зальцбург 5:0 Адмира
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Адмира 4:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира
27 тур
24 марта, суббота 21:30 Адмира 2:2 Зальцбург
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Адмира
9 тур
25 сентября, воскресенье 18:15 Адмира 2:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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