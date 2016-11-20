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Зальцбург - Рапид

20.11.2016, Воскресенье, 18:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 15 тур Зальцбург - Рапид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
6 тур
28 августа, воскресенье 17:30 Рапид 0:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Рапид 1:1 Зальцбург
20 тур
13 декабря, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:0 Рапид
11 тур
4 октября, воскресенье 17:30 Рапид 1:2 Зальцбург
2 тур
1 августа, суббота 17:00 Зальцбург 1:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 18:45 Рапид 3:3 Зальцбург
19 тур
14 декабря, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:2 Рапид
10 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Зальцбург
1 тур
19 июля, суббота 18:30 Зальцбург 6:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
26 апреля, суббота 21:00 Рапид 2:1 Зальцбург
25 тур
2 марта, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:3 Рапид
16 тур
24 ноября, воскресенье 19:30 Рапид 2:1 Зальцбург
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 20:30 Рапид 1:3 Зальцбург
22 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:3 Рапид
13 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Зальцбург
4 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Зальцбург
24 тур
10 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Рапид
15 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 4:2 Зальцбург
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Зальцбург
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Рапид
22 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Рапид 0:1 Зальцбург
17 тур
29 ноября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Рапид
7 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 2:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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