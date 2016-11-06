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Маттерсбург - Зальцбург

06.11.2016, Воскресенье, 18:30 мск Маттерсбург, стадион Паппелстадион Австрия. Бундеслига, 14 тур Маттерсбург - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
5 тур
20 августа, суббота 19:30 Зальцбург 3:1 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
19 марта, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Маттерсбург
19 тур
6 декабря, воскресенье 18:30 Маттерсбург 0:0 Зальцбург
10 тур
26 сентября, суббота 19:30 Зальцбург 4:2 Маттерсбург
1 тур
25 июля, суббота 17:00 Маттерсбург 2:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
29 тур
13 апреля, суббота 20:30 Маттерсбург 1:2 Зальцбург
20 тур
15 декабря, суббота 21:30 Зальцбург 7:0 Маттерсбург
11 тур
6 октября, суббота 20:30 Маттерсбург 1:3 Зальцбург
2 тур
28 июля, суббота 20:30 Зальцбург 3:2 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
28 апреля, суббота 20:30 Маттерсбург 0:1 Зальцбург
23 тур
3 марта, суббота 21:30 Зальцбург 0:1 Маттерсбург
14 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Маттерсбург 3:0 Зальцбург
3 тур
30 июля, суббота 00:00 Зальцбург 0:0 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Маттерсбург 0:1 Зальцбург
24 тур
5 марта, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Маттерсбург
6 тур
28 августа, суббота 20:30 Маттерсбург 1:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
2 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
27 тур
27 марта, суббота 20:00 Маттерсбург 1:6 Зальцбург
14 тур
31 октября, суббота 20:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
4 тур
8 августа, суббота 21:30 Маттерсбург 2:3 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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