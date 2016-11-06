Маттерсбург - Зальцбург

|5 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|3:1
|Маттерсбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|3:1
|Маттерсбург
|28 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:1
|Маттерсбург
|19 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:30
|Маттерсбург
|0:0
|Зальцбург
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|4:2
|Маттерсбург
|1 тур
|25 июля, суббота
|17:00
|Маттерсбург
|2:1
|Зальцбург
|29 тур
|13 апреля, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:2
|Зальцбург
|20 тур
|15 декабря, суббота
|21:30
|Зальцбург
|7:0
|Маттерсбург
|11 тур
|6 октября, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|28 июля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|3:2
|Маттерсбург
|32 тур
|28 апреля, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|0:1
|Зальцбург
|23 тур
|3 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|0:1
|Маттерсбург
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Маттерсбург
|3:0
|Зальцбург
|3 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Зальцбург
|0:0
|Маттерсбург
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Маттерсбург
|0:1
|Зальцбург
|24 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|16 тур
|20 ноября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Маттерсбург
|6 тур
|28 августа, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:0
|Зальцбург
|28 тур
|2 апреля, пятница
|22:30
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|27 тур
|27 марта, суббота
|20:00
|Маттерсбург
|1:6
|Зальцбург
|14 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|4 тур
|8 августа, суббота
|21:30
|Маттерсбург
|2:3
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|6
|5
|74:24
|+50
|81
|2.
|Аустрия В
|36
|20
|3
|13
|72:50
|+22
|63
|3.
|Штурм
|36
|19
|3
|14
|55:39
|+16
|60
|4.
|Альтах
|36
|15
|8
|13
|46:49
|-3
|53
|5.
|Рапид В
|36
|12
|10
|14
|52:42
|+10
|46
|6.
|Адмира
|36
|13
|7
|16
|36:55
|-19
|46
|7.
|Маттерсбург
|36
|12
|7
|17
|39:54
|-15
|43
|8.
|Вольфсберг
|36
|11
|9
|16
|40:59
|-19
|42
|9.
|Санкт-Пельтен
|36
|9
|10
|17
|41:60
|-19
|37
|10.
|Рид
|36
|10
|5
|21
|33:56
|-23
|35