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Альтах - Аустрия

06.11.2016, Воскресенье, 18:30 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 14 тур Альтах - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
5 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
2 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:0 Аустрия
20 тур
12 декабря, суббота 18:00 Аустрия 1:2 Альтах
11 тур
3 октября, суббота 19:30 Альтах 1:2 Аустрия
2 тур
2 августа, воскресенье 17:30 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 17:30 Альтах 2:0 Аустрия
21 тур
21 февраля, суббота 18:00 Аустрия 5:2 Альтах
12 тур
18 октября, суббота 20:30 Альтах 1:1 Аустрия
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Аустрия 0:0 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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