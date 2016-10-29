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Зальцбург - Рид

29.10.2016, Суббота, 19:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 13 тур Зальцбург - Рид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
4 тур
13 августа, суббота 17:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
22 тур
13 февраля, суббота 18:00 Рид 1:0 Зальцбург
13 тур
24 октября, суббота 19:30 Зальцбург 2:1 Рид
4 тур
11 августа, вторник 19:30 Рид 1:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
21 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Рид 2:2 Зальцбург
12 тур
18 октября, суббота 18:00 Зальцбург 4:2 Рид
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
35 тур
4 мая, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:0 Рид
26 тур
8 марта, суббота 22:00 Рид 1:3 Зальцбург
17 тур
1 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Рид
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:30 Рид 0:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Рид 2:2 Зальцбург
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Зальцбург 2:2 Рид
17 тур
24 ноября, суббота 21:30 Рид 3:1 Зальцбург
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Рид
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Рид 0:1 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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