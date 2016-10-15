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Рапид - Альтах

15.10.2016, Суббота, 19:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 11 тур Рапид - Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
2 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Альтах 1:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
35 тур
11 мая, среда 21:30 Рапид 1:1 Альтах
26 тур
6 марта, воскресенье 18:30 Альтах 0:0 Рапид
17 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Рапид 3:1 Альтах
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Альтах 2:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:3 Рапид
23 тур
4 марта, среда 21:00 Рапид 1:0 Альтах
14 тур
2 ноября, воскресенье 18:30 Альтах 2:0 Рапид
5 тур
16 августа, суббота 18:30 Рапид 0:1 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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