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Машук-КМВ - Черноморец

04.08.2016, Четверг, 18:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур Машук-КМВ - Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
13 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 3:3 Машук-КМВ
25 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
9 тур
28 августа, среда 19:00 Черноморец 4:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:30 Машук-КМВ 1:2 Черноморец
12 тур
19 сентября, среда 18:00 Черноморец 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
17 тур
22 июля, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 19:00 Черноморец 3:2 Машук-КМВ
2 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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