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Алания - Ротор

04.08.2016, Четверг, 17:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур Алания - Ротор
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 14:00 Ротор 4:1 Алания
6 тур
7 сентября, воскресенье 17:00 Алания 2:2 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Ротор 3:0 Алания
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Алания 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Алания 1:1 Ротор
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Ротор
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ротор 3:0 Алания
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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    Рейтинг: +13

    Pashtet2365 4 августа 2016, 20:04

    Спартак 1 - 0 РОТОР!!!! Жаль, первое поражение!

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