Введите ваш ник на сайте

Витязь - Калуга

04.08.2016, Четверг, 19:00 мск Подольск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Центр, 3 тур Витязь - Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
24 тур
16 мая, понедельник 19:00 Витязь 0:1 Калуга
12 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Калуга 0:3 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 19:00 Витязь 2:2 Калуга
4 тур
2 августа, суббота 16:00 Калуга 3:0 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
20 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Витязь 1:0 Калуга
6 тур
17 августа, суббота 16:00 Калуга 1:1 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
22 тур
26 апреля, пятница 19:00 Калуга 3:0 Витязь
8 тур
27 августа, понедельник 19:00 Витязь 2:2 Калуга
Россия. Кубок (2012/2013)
1/64 финала
18 августа, суббота 15:00 Калуга 5:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
33 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Калуга 3:1 Витязь
19 тур
23 августа, вторник 18:30 Витязь 2:0 Калуга
7 тур
28 мая, суббота 00:00 Калуга 3:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
30 тур
30 октября, суббота 14:00 Калуга 1:0 Витязь
1 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Витязь 2:0 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
...
  • Читайте нас: 