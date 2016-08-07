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Легион - Машук-КМВ

07.08.2016, Воскресенье, 16:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/64 финала Легион - Машук-КМВ
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