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Биолог-Новокубанск - СКА

08.08.2016, Понедельник, 17:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Кубок, 1/64 финала Биолог-Новокубанск - СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 СКА
13 тур
11 октября, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 16:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
26 июля, четверг 18:30 Биолог-Новокубанск 4:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 СКА
10 тур
28 июня, вторник 00:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
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