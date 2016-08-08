Биолог-Новокубанск - СКА

|25 тур
|24 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|СКА
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|15:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|25 тур
|24 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|СКА
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|15:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|1/128 финала
|24 июля, пятница
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|СКА
|19 тур
|26 октября, пятница
|16:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|26 июля, четверг
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|4:0
|СКА
|26 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|СКА
|10 тур
|28 июня, вторник
|00:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск