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Яблонец - Дукла

11.09.2016, Воскресенье, 18:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 6 тур Яблонец - Дукла
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
15 апреля, пятница 19:00 Дукла 6:1 Яблонец
11 тур
24 октября, суббота 21:15 Яблонец 3:3 Дукла
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 18:00 Дукла 1:0 Яблонец
10 тур
3 октября, пятница 22:15 Яблонец 6:0 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Яблонец 1:4 Дукла
10 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Дукла 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
13 апреля, суббота 18:00 Дукла 5:1 Яблонец
9 тур
1 октября, понедельник 21:00 Яблонец 2:2 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 0:2 Дукла
11 тур
22 октября, суббота 20:20 Дукла 1:3 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 11 сентября 2016, 17:38

    Дукла

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