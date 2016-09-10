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Слован - Виктория

10.09.2016, Суббота, 21:15 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 6 тур Слован - Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Виктория
8 тур
26 сентября, суббота 19:15 Виктория 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:45 Виктория 2:0 Слован
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
29 марта, суббота 23:15 Виктория 6:0 Слован
8 тур
13 сентября, пятница 22:15 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Виктория 1:2 Слован
15 тур
17 ноября, суббота 21:20 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Слован 0:0 Виктория
1 тур
30 июля, суббота 19:30 Виктория 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
13 ноября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Слован
2 тур
24 июля, суббота 20:15 Слован 2:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Слован 0:2 Виктория
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:3 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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