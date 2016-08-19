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Теплице - Млада Болеслав

19.08.2016, Пятница, 19:35 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 4 тур Теплице - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Теплице 0:0 Млада Болеслав
7 тур
19 сентября, суббота 21:15 Млада Болеслав 4:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 18:00 Теплице 5:0 Млада Болеслав
8 тур
19 сентября, пятница 22:15 Млада Болеслав 3:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
24 марта, понедельник 21:00 Теплице 0:1 Млада Болеслав
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:4 Теплице
1 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Теплице 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
9 апреля, суббота 21:00 Теплице 1:2 Млада Болеслав
9 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:3 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
12 тур
24 октября, суббота 20:15 Теплице 2:2 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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