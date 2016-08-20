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Словацко - Богемианс 1905

20.08.2016, Суббота, 17:00 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 4 тур Словацко - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Словацко
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 22:15 Богемианс 1905 1:2 Словацко
2 тур
2 августа, суббота 19:00 Словацко 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 20:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
5 тур
19 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Словацко 3:2 Богемианс 1905
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Словацко 1:3 Богемианс 1905
4 тур
7 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 20:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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