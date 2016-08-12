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Пршибрам - Виктория

12.08.2016, Пятница, 19:00 мск Пршибрам, стадион На Литавке Чехия. Синот Лига, 3 тур Пршибрам - Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 20:15 Виктория 4:0 Пршибрам
6 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Пршибрам 0:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Виктория 5:2 Пршибрам
1 тур
26 июля, суббота 19:00 Пршибрам 2:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
16 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Виктория 2:0 Пршибрам
2 тур
26 июля, пятница 22:15 Пршибрам 2:4 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
19 апреля, пятница 22:15 Виктория 2:0 Пршибрам
10 тур
7 октября, воскресенье 19:35 Пршибрам 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Виктория 5:0 Пршибрам
15 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Пршибрам 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
15 апреля, пятница 22:15 Пршибрам 0:3 Виктория
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
24 марта, среда 19:30 Виктория 3:1 Пршибрам
7 тур
12 сентября, суббота 18:00 Пршибрам 1:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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