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Виктория - Богемианс 1905

07.08.2016, Воскресенье, 15:30 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 2 тур Виктория - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 22:15 Виктория 2:0 Богемианс 1905
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Богемианс 1905 3:2 Виктория
15 тур
23 ноября, воскресенье 17:45 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 0:0 Виктория
1 тур
19 июля, пятница 20:00 Виктория 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
2 декабря, пятница 23:15 Виктория 4:1 Богемианс 1905
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
19 ноября, пятница 20:15 Богемианс 1905 1:0 Виктория
3 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Виктория 3:0 Богемианс 1905
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 10 августа 2016, 00:24

    1-1

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