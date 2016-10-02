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Янг Бойз - Санкт-Галлен

02.10.2016, Воскресенье, 14:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 10 тур Янг Бойз - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
1 тур
23 июля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
12 мая, четверг 20:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
25 тур
19 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
17 тур
28 ноября, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
27 тур
11 апреля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
17 тур
30 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
15 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, вторник 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
24 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
2 тур
18 июля, суббота 00:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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