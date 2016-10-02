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Лозанна-Спорт - Лугано

02.10.2016, Воскресенье, 14:45 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 10 тур Лозанна-Спорт - Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
6 тур
27 августа, суббота 18:45 Лугано 1:1 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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