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Базель - Янг Бойз

10.08.2016, Среда, 21:30 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 4 тур Базель - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
35 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:3 Базель
26 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Базель 2:0 Янг Бойз
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, среда 21:30 Янг Бойз 4:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Базель 0:0 Янг Бойз
21 тур
22 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Базель
12 тур
18 октября, суббота 22:00 Янг Бойз 0:1 Базель
7 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Базель
20 тур
8 февраля, суббота 22:45 Базель 3:2 Янг Бойз
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:2 Базель
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Янг Бойз 0:1 Базель
23 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Янг Бойз
15 тур
3 ноября, суббота 22:45 Базель 2:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, воскресенье 18:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Базель 1:2 Янг Бойз
21 тур
16 февраля, четверг 23:15 Янг Бойз 2:2 Базель
16 тур
19 ноября, суббота 20:45 Базель 1:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 22:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 22:15 Базель 2:1 Янг Бойз
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:3 Базель
17 тур
4 декабря, суббота 18:45 Базель 3:1 Янг Бойз
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:15 Янг Бойз 0:2 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Янг Бойз
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:0 Базель
8 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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    Рейтинг: +3661

    Владимир С 10 августа 2016, 11:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    ничья 0-0 я уверен.

    -4
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    Рейтинг: +22

    ImhoteP 10 августа 2016, 09:52

    1-0

    -3
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 10 августа 2016, 06:52

    Ничья

    -2
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