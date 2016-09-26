Введите ваш ник на сайте

Псков-747 - Волга

26.09.2016, Понедельник, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур Псков-747 - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
18 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Волга 0:3 Псков-747
4 тур
12 августа, среда 18:30 Псков-747 2:3 Волга
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
8 августа, суббота 17:00 Волга 1:1
(4:3)п		 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:00 Волга 1:1 Псков-747
1 тур
12 июля, суббота 18:00 Псков-747 0:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
31 тур
16 мая, пятница 18:00 Волга 1:3 Псков-747
5 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Псков-747 3:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
16 тур
14 октября, воскресенье 16:00 Псков-747 1:0 Волга
14 тур
3 октября, среда 17:00 Волга 0:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
37 тур
26 октября, среда 16:00 Псков-747 0:1 Волга
21 тур
9 августа, вторник 18:30 Волга 2:0 Псков-747
5 тур
9 мая, понедельник 00:00 Псков-747 3:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
20 тур
7 августа, суббота 19:00 Волга 1:0 Псков-747
4 тур
3 мая, понедельник 18:30 Псков-747 1:0 Волга
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
9 июня, среда 18:30 Псков-747 1:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
29 тур
10 сентября, четверг 00:00 Волга 2:1 Псков-747
9 тур
29 мая, пятница 14:00 Псков-747 0:1 Волга
Россия. Кубок (2009/2010)
1/64 финала
5 июня, пятница 00:00 Волга 1:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
...
  • Читайте нас: 