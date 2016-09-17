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Олимп-Долгопрудный - Волга

17.09.2016, Суббота, 16:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур Олимп-Долгопрудный - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
21 тур
16 апреля, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный 3:1 Волга
7 тур
1 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 18:00 Олимп-Долгопрудный 4:0 Волга
15 тур
11 октября, суббота 16:00 Волга 1:3 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
33 тур
24 мая, суббота 18:00 Олимп-Долгопрудный 4:0 Волга
3 тур
24 июля, среда 18:30 Волга 1:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
18 тур
24 октября, среда 15:00 Волга 1:2 Олимп-Долгопрудный
12 тур
21 сентября, пятница 18:30 Олимп-Долгопрудный 0:2 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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    Рейтинг: +155

    Zlatan2718 18 сентября 2016, 23:24

    Гонка за лидером продолжается.

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