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Псков-747 - Олимп-Долгопрудный

09.09.2016, Пятница, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур Псков-747 - Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
16 тур
21 октября, среда 18:00 Олимп-Долгопрудный 0:1 Псков-747
2 тур
28 июля, вторник 18:30 Псков-747 3:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 16:00 Псков-747 2:3 Олимп-Долгопрудный
2 тур
18 июля, пятница 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:1 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
21 тур
24 октября, четверг 16:00 Псков-747 1:0 Олимп-Долгопрудный
15 тур
24 сентября, вторник 18:00 Олимп-Долгопрудный 0:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
15 тур
11 октября, четверг 16:30 Псков-747 4:0 Олимп-Долгопрудный
13 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Олимп-Долгопрудный 3:2 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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    Рейтинг: +155

    Zlatan2718 11 сентября 2016, 13:46

    Лебеди! Нельзя так очки разбазаривать!!.............

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