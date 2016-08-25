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Псков-747 - Сочи

25.08.2016, Четверг, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 6 тур Псков-747 - Сочи
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
22 тур
20 апреля, среда 19:00 Сочи 3:3 Псков-747
8 тур
8 сентября, вторник 18:00 Псков-747 1:1 Сочи
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
42 тур
4 мая, пятница 17:00 Сочи 3:0 Псков-747
26 тур
1 сентября, четверг 18:00 Псков-747 0:4 Сочи
10 тур
3 июня, пятница 00:00 Сочи 0:0 Псков-747
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
21 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Сочи 4:1 Псков-747
1 тур
18 апреля, суббота 18:00 Псков-747 0:3 Сочи
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
25 апреля, суббота 00:00 Псков-747 2:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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