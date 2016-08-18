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Текстильщик - Спартак К

18.08.2016, Четверг, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 5 тур Текстильщик - Спартак К
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 18:00 Текстильщик 3:1 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
16 тур
21 октября, среда 18:30 Текстильщик 0:0 Спартак К
2 тур
28 июля, вторник 18:00 Спартак К 1:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:30 Текстильщик 5:0 Спартак К
9 тур
4 сентября, четверг 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 0:0 Спартак К
11 тур
4 сентября, среда 18:00 Спартак К 0:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 Спартак К 0:1 Текстильщик
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Текстильщик 0:1 Спартак К
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:30 Спартак К 0:2 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
34 тур
10 октября, понедельник 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
18 тур
14 июля, четверг 18:00 Текстильщик 0:2 Спартак К
1 тур
18 апреля, понедельник 00:00 Спартак К 2:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
23 тур
26 августа, четверг 18:00 Спартак К 2:1 Текстильщик
8 тур
25 мая, вторник 18:30 Текстильщик 2:2 Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
33 тур
30 сентября, среда 18:00 Текстильщик 0:1 Спартак К
14 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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