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ЦРФСО - Псков-747

03.08.2016, Среда, 18:00 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур ЦРФСО - Псков-747
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 16:00 Псков-747 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
26 тур
11 мая, среда 18:00 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
1 октября, четверг 17:00 Псков-747 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Псков-747 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 15:00 ЦРФСО 1:1 Псков-747
13 тур
14 сентября, суббота 17:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
19 тур
20 апреля, суббота 16:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
9 тур
7 сентября, пятница 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
44 тур
15 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 ЦРФСО
28 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
14 июня, вторник 00:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Псков-747 1:1 ЦРФСО
17 тур
17 июля, суббота 19:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Псков-747 3:0 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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