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Лада-Тольятти - Носта

02.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Лада-Тольятти - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
5 тур
16 августа, вторник 16:00 Носта 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
20 тур
20 апреля, среда 15:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
10 тур
15 сентября, вторник 16:30 Лада-Тольятти 0:1 Носта
2 тур
28 июля, вторник 16:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
7 августа, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
24 тур
18 мая, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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