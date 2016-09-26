Сызрань-2003 - Челябинск

|4 тур
|11 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|4 тур
|11 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|25 тур
|19 мая, четверг
|18:00
|Сызрань-2003
|4:0
|Челябинск
|15 тур
|14 октября, среда
|14:00
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|7 тур
|28 августа, пятница
|18:00
|Сызрань-2003
|2:0
|Челябинск
|23 тур
|12 мая, вторник
|16:30
|Челябинск
|0:2
|Сызрань-2003
|13 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Сызрань-2003
|3 тур
|1 августа, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Челябинск
|25 тур
|24 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|12 тур
|24 сентября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:2
|Челябинск
|2 тур
|26 июля, пятница
|16:30
|Челябинск
|1:3
|Сызрань-2003
|20 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Сызрань-2003
|32 тур
|24 апреля, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:2
|Челябинск
|18 тур
|16 августа, вторник
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Сызрань-2003
|6 тур
|24 мая, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9