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Сызрань-2003 - Челябинск

26.09.2016, Понедельник, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 12 тур Сызрань-2003 - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
4 тур
11 августа, четверг 16:30 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
25 тур
19 мая, четверг 18:00 Сызрань-2003 4:0 Челябинск
15 тур
14 октября, среда 14:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
7 тур
28 августа, пятница 18:00 Сызрань-2003 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
23 тур
12 мая, вторник 16:30 Челябинск 0:2 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Сызрань-2003
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Сызрань-2003 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
25 тур
24 мая, суббота 15:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
2 тур
26 июля, пятница 16:30 Челябинск 1:3 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
27 октября, суббота 18:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
18 тур
16 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:0 Сызрань-2003
6 тур
24 мая, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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