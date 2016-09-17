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Волга - Сызрань-2003

17.09.2016, Суббота, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Волга - Сызрань-2003
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 17:00 Волга 2:1 Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
3 тур
3 августа, среда 17:00 Сызрань-2003 1:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
23 тур
7 мая, суббота 17:00 Волга 0:0 Сызрань-2003
13 тур
3 октября, суббота 18:00 Сызрань-2003 3:0 Волга
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Волга 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
26 тур
30 мая, суббота 19:00 Сызрань-2003 3:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:1 Волга
6 тур
21 августа, четверг 18:00 Волга 0:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 18:00 Волга 4:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 18:00 Волга 0:1 Сызрань-2003
8 тур
4 сентября, среда 19:00 Сызрань-2003 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:2 Волга
8 тур
27 августа, понедельник 18:00 Волга 1:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/64 финала
10 августа, пятница 18:00 Волга 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
38 тур
30 мая, среда 19:00 Сызрань-2003 0:1 Волга
24 тур
22 сентября, четверг 18:00 Волга 2:1 Сызрань-2003
12 тур
30 июня, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:3 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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