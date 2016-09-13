Носта - Челябинск

|2 тур
|28 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|5:0
|Носта
|27 тур
|31 мая, вторник
|16:30
|Челябинск
|2:1
|Носта
|17 тур
|26 октября, понедельник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Носта
|9 тур
|9 сентября, среда
|16:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|16 тур
|16 октября, четверг
|15:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Носта
|15 тур
|10 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:3
|Носта
|5 тур
|13 августа, вторник
|17:00
|Носта
|0:0
|Челябинск
|30 тур
|27 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|1 октября, понедельник
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Носта
|36 тур
|18 мая, пятница
|16:00
|Носта
|1:1
|Челябинск
|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9