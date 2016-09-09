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Сызрань-2003 - Носта

09.09.2016, Пятница, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Сызрань-2003 - Носта
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 16:00 Носта 2:2
(9:10)п		 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 16:00 Носта 1:2 Сызрань-2003
16 тур
20 октября, вторник 18:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
8 тур
2 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 15:00 Носта 1:0 Сызрань-2003
10 тур
12 сентября, пятница 19:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
11 августа, понедельник 17:00 Носта 4:5 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 15:30 Носта 1:2 Сызрань-2003
6 тур
21 августа, среда 19:00 Сызрань-2003 3:0 Носта
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 19:00 Сызрань-2003 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 16:00 Носта 1:3 Сызрань-2003
9 тур
5 сентября, среда 19:00 Сызрань-2003 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Носта 0:2 Сызрань-2003
26 тур
5 октября, среда 19:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Носта 0:1 Сызрань-2003
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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