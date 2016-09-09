Сызрань-2003 - Носта

|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Носта
|2:2
(9:10)п
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Носта
|2:2
(9:10)п
|Сызрань-2003
|26 тур
|25 мая, среда
|16:00
|Носта
|1:2
|Сызрань-2003
|16 тур
|20 октября, вторник
|18:00
|Сызрань-2003
|2:0
|Носта
|8 тур
|2 сентября, среда
|16:00
|Носта
|0:1
|Сызрань-2003
|20 тур
|24 апреля, пятница
|15:00
|Носта
|1:0
|Сызрань-2003
|10 тур
|12 сентября, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|2:0
|Носта
|1/64 финала
|11 августа, понедельник
|17:00
|Носта
|4:5
|Сызрань-2003
|16 тур
|16 октября, среда
|15:30
|Носта
|1:2
|Сызрань-2003
|6 тур
|21 августа, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|3:0
|Носта
|1/256 финала
|12 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Носта
|25 тур
|6 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|1:3
|Сызрань-2003
|9 тур
|5 сентября, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Носта
|27 тур
|11 октября, вторник
|15:00
|Носта
|0:2
|Сызрань-2003
|26 тур
|5 октября, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|2:0
|Носта
|1 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Носта
|0:1
|Сызрань-2003
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9