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Носта - КАМАЗ

04.09.2016, Воскресенье, 16:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Носта - КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:00 КАМАЗ 2:1 Носта
3 тур
1 августа, пятница 17:00 Носта 0:2 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 18:00 КАМАЗ 2:0 Носта
1 тур
18 июля, четверг 17:00 Носта 2:3 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
5 июня, среда 18:00 КАМАЗ 2:3 Носта
16 тур
11 октября, четверг 15:00 Носта 0:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2009
28 тур
31 августа, понедельник 16:00 Носта 1:2 КАМАЗ
8 тур
3 мая, воскресенье 18:00 КАМАЗ 3:1 Носта
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 18:00 КАМАЗ 0:0 Носта
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Носта 0:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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