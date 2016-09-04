Зенит-Ижевск - Челябинск

|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
(4:3)п
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
(4:3)п
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|25 мая, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Челябинск
|16 тур
|20 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|2:0
|Зенит-Ижевск
|8 тур
|3 сентября, четверг
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|25 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|14 тур
|4 октября, суббота
|16:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Челябинск
|4 тур
|7 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:2
|Зенит-Ижевск
|24 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|16 тур
|16 октября, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|9 мая, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|10 тур
|8 сентября, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:1
|Зенит-Ижевск
|31 тур
|18 апреля, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Челябинск
|17 тур
|10 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|2:1
|Зенит-Ижевск
|5 тур
|18 мая, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:2
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9