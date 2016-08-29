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Челябинск - Динамо

29.08.2016, Понедельник, 16:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур Челябинск - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
20 тур
20 апреля, среда 15:30 Челябинск 1:1 Динамо
10 тур
15 сентября, вторник 15:00 Динамо 0:3 Челябинск
2 тур
28 июля, вторник 16:30 Челябинск 3:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 14:00 Челябинск 2:0 Динамо
5 тур
15 августа, пятница 18:00 Динамо 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
13 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 0:0 Динамо
3 тур
1 августа, четверг 18:00 Динамо 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 13:00 Челябинск 1:0 Динамо
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Динамо 1:1 Челябинск
26 тур
5 октября, среда 14:00 Челябинск 2:1 Динамо
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
23 тур
10 октября, воскресенье 16:30 Челябинск 2:0 Динамо
11 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:2 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
19 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Челябинск 3:1 Динамо
3 тур
7 мая, четверг 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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