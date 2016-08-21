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Динамо - Волга

21.08.2016, Воскресенье, 17:00 мск Киров, стадион Россия Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Динамо - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 17:00 Волга 2:0 Динамо
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Динамо 2:1 Волга
9 тур
9 сентября, среда 18:00 Волга 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
28 октября, вторник 13:00 Динамо 1:1 Волга
8 тур
2 сентября, вторник 18:00 Волга 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
11 августа, понедельник 18:00 Волга 2:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 17:00 Динамо 0:1 Волга
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Волга 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Динамо
5 тур
14 августа, вторник 18:00 Динамо 0:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Волга 5:0 Динамо
16 тур
4 августа, четверг 18:00 Динамо 0:3 Волга
4 тур
14 мая, суббота 18:00 Волга 3:0 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Волга 1:0 Динамо
1 тур
25 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
17 тур
5 августа, среда 18:00 Динамо 2:2 Волга
1 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Волга 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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