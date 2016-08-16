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Волга - Челябинск

16.08.2016, Вторник, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Волга - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Волга
14 тур
8 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:0 Волга
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Волга 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Челябинск
2 тур
24 июля, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Челябинск 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 13:00 Челябинск 1:2 Волга
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Волга 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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