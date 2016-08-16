Волга - Челябинск

|24 тур
|13 мая, пятница
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Волга
|14 тур
|8 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:0
|Волга
|6 тур
|21 августа, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Челябинск
|24 тур
|13 мая, пятница
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Волга
|14 тур
|8 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:0
|Волга
|6 тур
|21 августа, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Челябинск
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|2 тур
|24 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Волга
|17 тур
|22 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Волга
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Волга
|2:1
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|35 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Челябинск
|2:2
|Волга
|21 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Волга
|24 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:2
|Челябинск
|12 тур
|19 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9