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КАМАЗ - Зенит-Ижевск

16.08.2016, Вторник, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур КАМАЗ - Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
26 августа, среда 17:00 Зенит-Ижевск 3:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
26 тур
30 мая, суббота 14:00 КАМАЗ 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 14:00 КАМАЗ 1:0 Зенит-Ижевск
1 тур
18 июля, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 КАМАЗ
2 тур
26 июля, пятница 18:00 КАМАЗ 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 18:00 КАМАЗ 0:1 Зенит-Ижевск
12 тур
19 сентября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 0:2 КАМАЗ
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 3:3
(5:3)п		 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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