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Млада Болеслав - Слован

31.07.2016, Воскресенье, 17:30 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Синот Лига, 1 тур Млада Болеслав - Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Млада Болеслав 2:2 Слован
1 тур
26 июля, воскресенье 21:15 Слован 4:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Слован
9 тур
28 сентября, воскресенье 19:30 Слован 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 20:05 Млада Болеслав 2:3 Слован
11 тур
22 октября, понедельник 20:00 Слован 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 22:30 Слован 2:1 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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