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Ротор - Машук-КМВ

28.07.2016, Четверг, 17:30 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур Ротор - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
21 тур
28 марта, суббота 15:00 Ротор 2:2 Машук-КМВ
11 тур
7 октября, вторник 17:00 Машук-КМВ 2:4 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:1 Ротор
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Ротор 5:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
31 тур
30 сентября, среда 00:00 Машук-КМВ 3:0 Ротор
21 тур
6 августа, четверг 00:00 Машук-КМВ 1:0 Ротор
13 тур
14 июня, воскресенье 17:00 Ротор 1:2 Машук-КМВ
3 тур
17 апреля, пятница 17:30 Ротор 1:2 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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    Рейтинг: +13

    Pashtet2365 28 июля 2016, 09:13

    Давай РОТОР не подведи!!!!

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