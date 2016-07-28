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Гент - Вииторул

28.07.2016, Четверг, 21:30 мск Гент, стадион Геламко Арена Лига Европы, 3 раунд , первый матч Гент - Вииторул
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 6 6 0 0 21:5 +16 18
2. Гент 6 2 2 2 9:13 -4 8
3. Брага 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Коньяспор 6 0 1 5 2:12 -10 1
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