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Брондбю - Герта

04.08.2016, Четверг, 21:15 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Брондбю - Герта
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 21:15 Герта 1:0 Брондбю
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
ответный матч		 27 августа, четверг 20:15 Герта 3:1 Брондбю
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
первый матч		 20 августа, четверг 22:30 Брондбю 2:1 Герта
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