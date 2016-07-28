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Герта - Брондбю

28.07.2016, Четверг, 21:15 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Лига Европы, 3 раунд , первый матч Герта - Брондбю
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
ответный матч		 27 августа, четверг 20:15 Герта 3:1 Брондбю
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
первый матч		 20 августа, четверг 22:30 Брондбю 2:1 Герта
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