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Млада Болеслав - Шкендия

04.08.2016, Четверг, 20:00 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Млада Болеслав - Шкендия
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 21:00 Шкендия 2:0 Млада Болеслав
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