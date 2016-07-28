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Османлыспор - Нымме Калью

28.07.2016, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 3 раунд , первый матч Османлыспор - Нымме Калью
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Османлыспор 6 3 1 2 10:7 +3 10
2. Вильярреал 6 2 3 1 9:8 +1 9
3. Цюрих 6 1 3 2 5:7 -2 6
4. ФКСБ 6 1 3 2 5:7 -2 6
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