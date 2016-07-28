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Люцерн - Сассуоло

28.07.2016, Четверг, 20:45 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Лига Европы, 3 раунд , первый матч Люцерн - Сассуоло
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