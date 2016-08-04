Введите ваш ник на сайте

Риека - Истанбул Башакшехир

04.08.2016, Четверг, 21:15 мск Риека, стадион Кантрида Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Риека - Истанбул Башакшехир
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 20:30 Истанбул Башакшехир 0:0 Риека
...
  • Читайте нас: 