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Риу Аве - Славия

04.08.2016, Четверг, 22:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Риу Аве - Славия
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 20:00 Славия 0:0 Риу Аве
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