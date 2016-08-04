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Хайдук - Александрия

04.08.2016, Четверг, 21:30 мск Сплит, стадион Полюд Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Хайдук - Александрия
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 19:30 Александрия 0:3 Хайдук
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