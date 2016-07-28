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Александрия - Хайдук

28.07.2016, Четверг, 19:30 мск Александрия, стадион Ника Лига Европы, 3 раунд , первый матч Александрия - Хайдук
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 29 июля 2016, 12:10

    вооббще не сомневался. думал правда 1-2 будет. но тб и п2 сыграли

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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 28 июля 2016, 13:34

    ничья

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